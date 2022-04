Toni: “Ibrahimovic e il ritiro? Se non può più essere protagonista è meglio fermarsi”

L’ex attaccante Luca Toni, nel corso dell’intervista rilasciata quest’oggi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo possibile ritiro: “E’ la mia opinione personale. Mi auguro intanto che dopo una storia come quella tra lui e il Milan, sia Zlatan a prendere la decisione finale. E’ stato ed è un grande campione e merita di poter scegliere cosa fare. Ma proprio per quello che è stato e che ha rappresentato, chiudere da protagonista sarebbe forse la cosa migliore per lui.

Toni prosegue: “Ripeto, io lo inviterei ad andare avanti finché può essere protagonista. Altrimenti, se non può più esserlo, meglio fermarsi. Se puoi giocare al massimo, giochi, se no basta”.

Foto: Sito ufficiale Milan