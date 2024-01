Toni: “Giusto non scambiare Vlahovic con Lukaku. Non lo venderei nemmeno per 100 milioni”

Luca Toni, ex attaccante e Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della tanto discussa suggestione estiva, lo scambio tra Vlahovic e Lukaku: “Io sono sempre stato scettico e ve l’avevo anche detto qualche mese fa: la Juventus ha fatto bene a tenersi Vlahovic e non scambiarlo con Lukaku. I bomber di razza sono così, e Dusan è un attaccante completo. Vista la sua mole fisica, aveva soltanto bisogno di stare bene fisicamente e di prendere fiducia. Ma il suo talento non è mai stato in discussione. Deve soltanto continuare a lavorare e migliorare”. Infine, alla domanda di sacrificarlo per 90 milioni risponde così: “No, non lo venderei nemmeno per 100 milioni. E queste cifre arriveranno anche in futuro per uno come Vlahovic, destinato a diventare uno dei migliori numeri nove d’Europa”.

Foto: Instagram Luca Toni