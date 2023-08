Toni: “Fossi nella Juve terrei Vlahovic, è più giovane di Lukaku”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha voluto dare un consiglio alla Juventus in merito alla vicenda che coinvolge Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: “Fossi nella Juve terrei Vlahovic. È più giovane e di prospettiva”. “Sono sicuro – continua Toni – che il serbo avrà tanto rabbia dentro di se per via della stagione passata, dove non ha reso al massimo. Disputerà una stagione eccellente”.

Foto: Instagram Toni