Toni: “A Spalletti va dato tempo. Capocannoniere della Serie A? Punto su Vlahovic, l’ho visto carico”

Immobile, Retegui, Raspadori: è così difficile trovare la punta? “Il problema è che a parte Ciro ci sono giocatori che non sono titolari o non si trovano in squadre importanti. Sarebbe bello vederli in squadre da Champions. Però Raspadori sta facendo una strada importante, spero che possa trovare sempre più spazio a Napoli così ne trae beneficio la Nazionale”.