Tonfo Napoli in amichevole: il Lille vince 4-1 al Maradona. Gol della bandiera firmato da Raspadori

Dopo il ko contro il Villarreal, arriva un’altra sconfitta per il Napoli: termina 4-1 l’amichevole al Maradona contro il Lille. Risultato roboante per i ragazzi di Paulo Fonseca, che passano in vantaggio con Diakite al 17′. Nella ripresa i francesi dilagano con David, Bamba e l’ex della partita Ounas. La rete della bandierina degli azzurri è stata firmata da Raspadori al minuto 93.

Foto: Instagram Napoli