Tonfo Milan, 3-1 Dortmund (qualificato). I rossoneri hanno ancora una speranza

Il Milan cade a San Siro contro il Borussia Dortmund: i tedeschi passano per 3-1. Inizio di gara ricco di emozioni. Al 7′ viene assegnato un calcio di rigore ai rossoneri per un fallo di mano di Schlotterbeck sulla conclusione di Chukwueze. Ma Olivier Giroud si fa parare la conclusione da Kobel. Tre minuti dopo, invece, è Marco Reus a presentarsi dagli undici metri: intervento falloso di Calabria ai danni di Bynoe-Gittens lanciato in velocità in area e l’arbitro non ha dubbi a indicare il dischetto. A differenza del francese, però, la stella del Dortmund trasforma il calcio di rigore. La risposta del Milan arriva al 38′, con un gran gol di Samuel Chukwueze: il nigeriano dribbla un paio di uomini dalla sinistra, si accentra e calcia con il mancino. È la sua prima rete con la maglia del Milan. A inizio Subito pericoloso il Milan. Su cross di Calabria dalla destra, Pulisic ci prova con una mezza rovesciata, ma il destro viene murato. Al 59′ il Dortmund torna con Bynoe-Gittens. L’inglese riceve da Sabitzer che mette fuori gioco Calabria e la piazza superando Maignan. Al 70′ arriva anche il tris dei gialloneri con Adeyemi, complice l’errore è di Maignan. Pioli cerca di riaccendere la partita e inserisce Luka Jovic e Chaka Traoré. Ed è proprio il centravanti serbo a sfiorare la rete del 3-2 con un colpo di testa che si stampa sul palo. All’87, però, è la traversa a fermare il Dortmund, nello specifico la conclusione di Fullkrug dopo una grande giocata di Adeyemi. Al 90′ è ancora Jovic a sfiorare il gol che avrebbe riacceso le speranze rossonere, ma Kobel risponde presente. Termina così 1-3 a San Siro, vince il Borussia Dortmund. Il Milan, adesso, ha una speranza: vincere a Newcastle e sperare che il PSG non faccia punti a Dortmund (con il Borussia già qualificato).

Foto. Instagram Dortmund