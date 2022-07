Tonfo Lazio in amichevole: tripletta di Coda, 4-1 Genoa

Tonfo della Lazio contro il Genoa: in Germania dilaga il Grifone con un rotondo 4-1. Tripletta di Coda e il rigore trasformato da Gudmundsson, di Immobile l’unico lampo biancoceleste su assist di Milinkovic–Savic. Malissimo gli uomini di Sarri, poco gioco e zero occasioni sotto porta, il pressing alto adottato da Blessin ha dato i suoi frutti. È vero, è calcio d’agosto, anzi di luglio, ma i biancocelesti devono lavorare sodo per farsi trovare pronti per il primo impegno stagionale contro il Bologna.

Foto: Instagram Genoa