Tonfo Juventus, impresa dell’Udinese allo Stadium firmata da Lautaro Giannetti (1-0). Ora l’Inter può volare a +10

Impresa dell’Udinese allo Stadium! I friulani vincono 1-0 allo Stadium e rovinano la 405esima panchina di Allegri. Al 25′ sono gli uomini di Cioffi a sbloccare la sfida dell’Allianz Stadium. Ed è un Lautaro segnare alla Juventus: è il difensore Giannetti, uno dei nuovi arrivati nel mercato invernale. Sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra, la carambola su Alex Sandro favorisce l’ex Velez, che da due passi batte Szczesny. Immediata la reazione degli uomini di Allegri. Prima con Gatti, poi con una grande occasione – sprecata – da Milik: Chiesa sulla sinistra innesca l’inserimento di Cambiaso che velocissimo va al tiro cross forte in area a cercare una deviazione e trova il centravanti polacco che davanti alla porta la tocca male e la palla vola altissima da sotto misura. Al 42′ è ancora Milik a rendersi pericoloso, ma Okoye è attento e devia in calcio d’angolo il forte colpo di testa del bianconero. Al 59′ si strozza in gola l’urlo di gioia dello Stadium con Milik che insacca di testa sugli sviluppi di un corner ma Abisso annulla perché sul calcio d’angolo battuto da Chiesa la palla era uscita. Allegri cerca la svolta dalla panchina e inserisce Yildiz insieme a Chiesa e Milik. Ma i bianconeri non riescono a impensierire la retroguardia dei friulani. Allegri prova ad alzare il peso in attacco e, all’84’, inserisce il centravanti Cerri – all’esordio in Serie A – al posto di Cambiaso. Ma è l’Udinese a vincere allo Stadium: 1-0. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Massimiliano Allegri che vedono complicarsi la rincorsa scudetto con l’Inter che potrebbe allungare a +10 in caso di vittoria nel recupero contro l’Atalanta. Tre punti importantissimi, invece, per l’Udinese che vola così a quota 22 punti, portandosi a +3 sul Verona in diciottesima posizione.

Foto:Instagram Udinese