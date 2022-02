Tonfo Inter: Raspadori e Scamacca sbancano San Siro. Il Milan resta in vetta

Dopo un primo tempo letteralmente da incubo, l’Inter non è riuscita a raddrizzare il risultato mancando il sorpasso al Milan in cima alla classifica. I nerazzurri partono forte, ma per la prima occasione occorre aspettare l’ora di gioco: è Dzeko a calciare a tu per tu con Consigli, che risponde presente e fa lo stesso con un prodigio anche cinque minuti dopo su un colpo di testa del solito bosniaco. L’attacco dei padroni di casa ha più peso, ma manca sempre qualcosa in termini di precisione. Si pensi all’occasione di Lautaro su invito di Perisic: l’argentino, posizionato centralmente al limite dell’area piccola, manca il bersaglio grosso spedendo fuori clamorosamente. La stanchezza si fa sentire e il Sassuolo ha una doppia occasione con Raspadori, ma prima Skriniar e poi Handanovic gli negano la doppietta. I nerazzurri si sfilacciano e gli ospiti sono devastanti in campo aperto. Sanchez potrebbe riaprirla, ma trova l’opposizione di Ruan. I tentativi confusionari dell’Inter si concludono in un nulla di fatto e il Sassuolo espugna San Siro per la seconda volta in stagione dopo aver battuto anche il Milan.

Foto: Twitter Berardi