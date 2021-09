Tonelli: “Ho un gran legame affettivo con l’Empoli, che emozione la vittoria contro la Juve!”

Da qualche giorno Lorenzo Tonelli si è trasferito all’Empoli, il club che lo ha cresciuto e lanciato tra i grandi nell’ormai lontano 2010. Quest’oggi, il difensore è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione per parlare del suo ritorno a casa. Ecco le parole dell’ex Napoli:

Sul ritorno all’Empoli

“L’emozione è grande, all’inizio mi sono sentito spaesato perché c’è stato un grosso salto di qualità su tutti i fronti. Ovviamente questa società per me ha un gran legame affettivo, la sento mia”.

Sulla trattativa

“Inizialmente non c’era nessun contatto, anzi il presidente mi ha detto che non stavano cercando nessuno. Poi dopo qualche settimana mi ha richiamato per dirmi che serviva più esperienza e mi ha chiesto se potevo tornare”.

Sul suo ruolo all’interno del club

“Devo provare a trasmettere la mia esperienza ai ragazzi più giovani. Per me è una cosa nuova, ma è uno dei miei obiettivi stagionali. Secondo me in questa fase c’è più bisogno di un esempio silenzioso. La strada è lunga, serve tempo e costanza per un giovane. Questo lo possono apprendere più con la pratica che con le spiegazioni

Sulle esperienze al Napoli e alla Sampdoria

“Purtroppo sono arrivato lì in condizioni non perfette e quindi ho rimpianto di non aver dato tutto”

Sulla vittoria contro la Juventus a Torino

“Grande emozione, inaspettata da parte mia. Credevo che anche a causa dell’età giovane l’Empoli fosse una squadra che si lasciasse intimorire, non è successo”.

