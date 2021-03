Tonali: “Volevamo fare alcune cose e ne sono uscite altre. Io sto crescendo”

Sandro Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta con il Napoli. “Non è andato un po’ tutto. Non é stata la partita che abbiamo preparato, volevamo fare alcune cose e ne uscivano altre. Il Napoli era messo bene, gli spazi erano pochi, c’è stato tanto casino e le poche occasioni non le abbiamo sfruttate. Timori? No, altrimenti perdiamo tutte le partite. Dobbiamo mettere un punto, il campionato è ancora lungo, il quinto posto è lontano. Il mio percorso nel Milan? Sono partito più indietro, con difficoltà maggiori, venivo da un periodo con poco riposo. Sapevo che non era facile, ma ora sto crescendo, è questa la strada giusta. Devo cercare di avere costanza, è la cosa più difficile da trovare oggi”.

Foto: Twitter Milan