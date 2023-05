Tonali: “Tanti obiettivi di inizio anno non sono andati come dovevano andare, domani vogliamo cambiare questa stagione”

Il centrocampista del Milan è intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia del derby: “C’è tanta emozione, ma abbiamo la forza di lasciare da parte tutto. È una partita sola. Bisogna concentrarsi al mille per mille e dare tutto. È una occasione, ribaltare l’andata e dare una spinta a tutti quanti”.

Il confronto con la Curva: “Sensazioni positive, sia da parte nostra che della curva. Ci sono sempre vicini i tifosi, remiamo tutti dalla stessa parte e siamo tutti uniti”.

Cosa dice lo spogliatoio?: “Ci parliamo spesso, ma per scendere in campo domani non c’è bisogno di parlare con nessuno… Chiunque indossi la maglia del Milan domani sa benissimo l’importanza e cosa bisogna dare per poter essere orgogliosi e poter dire che abbiamo dato tutto. Non c’è bisogno di dire cosa bisogna fare domani, lo sappiamo benissimo tutti”.

Cosa può cambiare la partita di domani?: “Sicuramente qualcosa cambia. Tanti obiettivi di inizio anno non sono andati come dovevano andare, ma domani scenderemo in campo per cambiare questa stagione. A noi farà la differenza. Volevamo ripeterci e non ci siamo riusciti in campionato e non è stato semplicissimo. Domani avrà un peso importante questa partita”.

Sull’arbitro francese e la critica di Inzaghi: “Bah, dovremo trovare un arbitro senza nazionalità allora”.

Foto: Instagram Milan