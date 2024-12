Tonali sulla squalifica: “Percorso duro, ma produttivo. Il ritorno in Nazionale è stato una liberazione”

Intervistato nel podcast di Vivo Azzurro TV, Sandro Tonali ha parlato di come ha vissuto il periodo della squalifica, che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco. Descrive poi le sensazioni provate al ritorno sui campi da gioco, definendo quello con l’Italia del 6 settembre una vera “liberazione”.

“Il ritorno con l’Italia è stata un po’ una liberazione. I primi incontri con il Newcastle li avevo vissuti molto a livello emozionale e poco a livello calcistico, invece quello l’ho vissuto totalmente a livello calcistico. Era la terza partita e non avevo più l’emozione della prima. È stato molto bello, è arrivato tutto in maniera naturale”.

Parla poi del periodo della squalifica: “Un percorso molto duro, ma molto produttivo. Porterò sempre con me il ricordo dell’anno che ho passato fuori dal campo: è giusto non dimenticarlo. Quando un giocatore si allena per tutta la settimana senza il suo obiettivo finale, la partita, trovi un senso di vuoto dentro di sé. Non è stato semplicissimo stare il primo anno lontano da casa senza giocare una partita ufficiale, ma cercando di mantenere solo la forma fisica. Questa è stata la sfida che ho dovuto affrontare nella maniera più seria possibile“.

Foto: Instagram Tonali