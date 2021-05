Tonali: “Stasera daremo il massimo per vincere”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, durante il pre partita della gara contro il Benevento ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan TV: “Abbiamo azzerato ciò che abbiamo fatto per ripartire da zero. Dobbiamo ascoltare ciò che dice il nostro mister. L’ideale stasera è portare in campo lo stesso spirito che abbiamo avuto durante la sfida contro il Rio Ave. Stasera daremo il massimo per portare a casa i tre punti. Benevento? Noi faremo la nostra gara come abbiamo sempre fatto, non guardando in faccia a nessuno. Il Benevento viene qui per vincere, ma noi siamo fatti per queste partite e siamo fatti per vincere, quindi andremo avanti sulla nostra strada”.

FOTO: Twitter Milan