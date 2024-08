Tonali, squalifica terminata e rientro in campo: “In questi mesi difficili non sono mai stato solo”

Dopo 10 interminabili mesi finalmente per Tonali l’incubo è finito: la squalifica per scommesse è terminata e il centrocampista italiano può tornare in campo. L’ultima partita ufficiale per l’ex giocatore del Milan risale al 25 ottobre scorso in Champions League contro il Borussia Dortmund. Tonali potrebbe tornare in campo già nelle prossime ore: questa sera, infatti, il Newcastle affronterà il Nottingham Forest nel secondo turno di Carabao Cup. Ai canali ufficiali del club inglese, il giocatore ha detto: “In questi mesi difficili non sono mai stato solo. Adesso sto bene. Ho partecipato a 16 incontri in Italia con la federazione e dei giovani calciatori. Parlare con loro, con il mio terapeuta, con le persone in generale mi ha aiutato tanto. E io ora voglio dare una mano a chi è in difficoltà. Quello che mi è successo va oltre il calcio. Io da calciatore sono fortunato, perché non ho problemi, non devo svegliarmi al mattino e andare a lavoro. Ho una vita completamente diversa”.

