Tonali, sempre più Newcastle. Gli ultimi aggiornamenti

Sandro Tonali sempre più vicino al Newcastle. Dopo la clamorosa anticipazione di ieri sera, la trattativa è entrata nel vivo. Perché, diciamolo, era una trattativa, non un semplice sondaggio. Le operazioni così importanti non hanno inizio cinque minuti prima per finire cinque minuti dopo. Evidentemente il Newcastle si era appostato, abbiamo raccontato che dai 60 milioni è salito a 70. Tonali dinanzi a un’offerta di ingaggio di base 6 milioni più bonus a salire (maglie e monumenti possono essere più alti…) non poteva prendere tempo, pur essendo altissimo il suo attaccamento al Milan. Cosa manca adesso? Poco, pochissimo. Magari il Milan chiederà qualche bonus in più, ma l’offerta è irrinunciabile. E sta per concretizzarsi una delle trattative più clamorose di questa sessione di calciomercato. Frattesi per il Milan? Oggi c’è stata una richiesta di informazioni, l’Inter resta assolutamente in corsa e spera di mantenere il vantaggio. Dipenderà anche dalle evoluzioni delle prossime cessioni, Brozovic in testa.

Foto: Instagram Milan