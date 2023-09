Tonali: “Saranno emozioni forti, il Milan è la squadra che tifo. Mi aspetto una partita intensa”

Insieme al tecnico Howe, ha parlato in conferenza stampa Sandro Tonali, fresco ex, che sfiderà domani il Milan con il Newcastle.

Queste le sue parole: “Sono emozioni forti, ma domani sarà la partita. Ciò che provo oggi non sarà ciò che proverò domani”.

Come è stato il trasferimento in Inghilterra?“È stato difficile per me, mi sono ambientato difficilmente a Newcastle. Ma ci sono persone che mi hanno aiutato, ho trovato la strada in discesa e mi è stata facilitata la vita lì. Anche in campo cambia tutto, perché non senti quel feeling come quando conosci tutti i compagni e la lingua, ma ho avuto da ogni parte e da ogni persona”.

Che emozioni provi? “Sono emozioni difficili, perché questa è la squadra che tifo e la squadra che mi ha dato l’opportunità di crescere. Ma domani sarà un’altra cosa e non avrò problemi a gestirmi. Sarò difficile, vedere lo stadio pieno… sarà l’emozione più forte. Perché lo stadio ti aiuta. Ma ce ne saranno tante: il mister, gli ex compagni. Sarà una giornata piena”.

Che partita ti aspetti? “Sarà una partita intensa, perché è quello che noi vogliamo portare e quello che porta il Milan. Sarà una grande partita, difficile per entrambe le squadre, ma combattuta”.

Cosa hai pensato al sorteggio? “Un po’ me lo sentivo… Spero che ce la godremo domani la partita”.

Che emozioni hai provato nel lasciare casa tua? “Ero agli Europei U21, ero immerso nel calcio. È stato rapido e veloce, perché in 10 giorni si è chiuso il trasferimento. Ho avuto la fortuna di trovare gente che ama lavorare e ama questa squadra, che vuole aiutare noi giocatori e le persone che arrivano qui”.

