Tonali: “Ricorderò per sempre questa giornata. Non posso nascondere la mia passione per il Milan”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, ha così commentato il suo ritorno a San Siro: “Mi porterò dietro l’abbraccio di San Siro per parecchio tempo. E’ stata una giornata che ricorderò per sempre. Non posso nascondere la mia passione per il Milan: non l’ho mai fatto quando ero al Brescia, né quando ero al Milan e non lo faccio adesso che sono al Newcastle. Non sarebbe bello nascondere questa passione”.

Foto: Instagram Newcastle