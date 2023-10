Tonali, previste terapie per curare la ludopatia

L’ex giocatore del Milan Sandro Tonali colpito da uno shock da cui ancora non si è ripreso. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il centrocampista del Newcastle, tornato a Milano dopo l’allontanamento da Coverciano e dalla Nazionale, in queste ore si sarebbe circondato degli affetti più stretti prima del ritorno in Inghilterra. L’ex rossonero si sarebbe sfogato con i suddetti cari ammettendo di aver ceduto a quelli che per il giovane centrocampista erano solo passatempi, ma che ora rischiano di costargli molto caro. Per questo i procuratori hanno proposto a Tonali di seguire un percorso di terapia per superare il problema della ludopatia, consiglio che l’azzurro ha accettato. Il giocatore sa di aver sbagliato, ma lo ha fatto più per leggerezza che per dolo ed è ora pronto a pagare le conseguenze.

Foto: Instagram Tonali