Tonali on fire: il centrocampista del Milan vince il premio “Giocatore del Mese” di maggio

Sandro Tonali è stato un fattore decisivo nel possibile scudetto del Milan. Il centrocampista ex Brescia con i suoi gol contro Lazio e Verona ha portato sei punti ai rossoneri, un bottino che potrebbe essere fondamentale. Non per altro Sandro Tonali è stato eletto “Player Of The Month” del mese di Maggio. Il premio verrà consegnato nel pre-partita di Sassuolo-Milan, in programma domenica alle ore 18.00 al ‘Mapei Stadium di Reggio Emilia. “Sandro Tonali ha vissuto una stagione in continuo crescendo fino ad affermarsi come uno dei migliori centrocampisti del campionato – ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A -. L’under 23 rossonero ha mostrato tanta personalità e un carisma fuori dal comune; con le sue prestazioni, suggellate da due reti contro l’Hellas Verona, è stato determinante nel perfetto mese di maggio che ha permesso al Milan di arrivare in testa all’ultima giornata di campionato”.

FOTO: Instagram Tonali