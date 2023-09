Tonali: “Non esiste un aggettivo per la sfida all’Ucraina”

Sandro Tonali non si nasconde dopo il pareggio contro la Macedonia che obbliga la nuova Italia di Luciano Spalletti a non commettere passi falsi. Martedì a Milano arriverà l’Ucraina per un match che non ammette risultato al di fuori della vittoria. Il centrocampista ai canali FIGC: “Se prima di questa sfida la gara con l’Ucraina era fondamentale, ora non esiste un aggettivo. Dobbiamo scendere in campo e vincere, sappiamo di essere una squadra forte e dobbiamo portare a casa l’obiettivo“.

Foto: Twitter Azzurri