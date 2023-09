Tonali: “Non è il risultato che volevamo. Dobbiamo riscattarci subito”

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “Non è quello che speravamo, non è il risultato che volevamo portare a casa. E’ giusto che loro festeggino ed è giusta la nostra delusione. Ora però dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire, bisogna lavorare e buttare dentro tutto in vista dell’Ucraina. Abbiamo avuto occasioni per tutta la partita, l’abbiamo interpretata bene. Loro hanno avuto questa reazione nell’ultimo quarto d’ora e non siamo riusciti a gestire le poche occasioni che abbiamo subito. Abbiamo subìto poco ma è bastato per non vincerla”.

Foto: twitter Azzurri