Sandro Tonali non è stato convocato per Italia-Ucraina di stasera. Alla base della decisione un affaticamento muscolare che mette a rischio la presenza del centrocampista per i prossimi impegni del Milan. Per stasera Spalletti punterà su Barella, Locatelli e Frattesi, con Tonali in tribuna e non a disposizione per una sfida praticamente decisiva sulla strada che porta al prossimo Europeo.