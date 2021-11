Tonali: “Non abbiamo giocato da Milan, è stata una giornata storta”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko interno contro il Sassuolo: “Oggi è stata una partita un po’ diversa da tutte quelle che abbiamo vissuto questa settimana lunga. Oggi è stata la partita dove non abbiamo dimostrato di giocare da Milan. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, siamo arrivati in area ma non siamo riusciti a trovare le conclusioni. Quando riesci ad arrivare lì e non concludi sono cose che paghi”.

Come mai allora?

“Non sono mancate le energie. Abbiamo trovato di fronte una squadra che gestiva bene il palleggio e siamo andati in difficoltà senza reagire nel modo in cui lo fa il Milan. E’ stata una giornata storta ma dobbiamo rialzare la testa e abbiamo la fortuna che giochiamo fra tre giorni”.

Foto: Instagram personale Tonali