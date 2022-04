Tonali: “Nessuno crede nel Milan. Questa emozione non la dimenticherò mai”

Il match winner di Lazio-Milan, Sandro Tonali, ha parlato a Dazn dopo la vittoria al fotofinish.

Queste le sue parole: “L’emozione del gol è stata bella, ma per questo risultato che ci ha fatto sentire uno stadio rossonero. È folle, ringraziamo i tifosi perché sono venuti qui ed era come giocare a San Siro e l’abbiamo sentito in campo e l’abbiamo dimostrato nel secondo tempo. E’ una emozione che non dimenticherò mai. Non so se è l’emozione più bella della mia vita ma è una che non dimenticherò mai. Segnare qualsiasi gol con la maglia del Milan è un’emozione e questa non si dimentica”.

Inizio shock: “Siamo partiti male, come nel derby, dove abbiamo avuto la forza di reagire senza segnare. Stasera abbiamo chiuso il primo tempo all’assalto, abbiamo creato tanto e abbiamo finalizzato. È quello che ci è mancato nelle ultime partite e quello che dovremo fare nelle prossime”.

Su Ibra: “Voleva più palle in verticale. È raro avere un giocatore come lui in squadra, dobbiamo sfruttarlo il più possibile e una sua torre ci ha cambiato la partita. Dobbiamo continuare tutti così”.

Sullo scudetto: “Dobbiamo pensare di partita in partita, siamo venuti qui con nessuno che credeva in noi. Siamo davanti ma non sentiamo che il Milan è primo e il Milan è forte. Siamo umili e pensiamo di partita in partita”.

Foto: Twitter Inter