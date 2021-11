Tonali: “Nelle ultime partite ci è mancata la concentrazione. In Champions non basta giocare bene”

Sandro Tonali è intervenuto in conferenza stampa prima della partita di domani contro l’Atletico Madrid. Ecco le parole del centrocampista del Milan: “Dobbiamo andar lì come se fosse la partita, una partita, da giocare con tutto quello che c’è mancato fino ad ora e con quello che la Champions ci ha insegnato. Non basta giocare bene, perché ci sono squadre forti e furbe che anche in tre minuti ti ribaltano la gara. In questi ultimi mesi sono cresciuto tanto, L’anno scorso è stata un po’ bassa la mia rendita, quindi quest’anno salta più all’occhio“.

Sulla concentrazione: “A Liverpool eravamo in vantaggio, poi gli episodi e l’attenzione non mantenuta, qualche sfortuna arbitrale non ci hanno aiutato. Va mantenuta attenzione e concentrazione per tutti i 90 minuti. Ci sta un po’ mancando, anche contro la Fiorentina“.

Sull’Altetico Madrid: “Abbiamo studiato gli aspetti che ci hanno messo in difficoltà all’andata. Hanno grande qualità e sono una grandissima squadra, ma non c’è da preoccuparsi delle cose dell’avversario, ma bisogna dare tutto noi stessi“.

Foto: Instagram personale Tonali