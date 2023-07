Tonali: “Lasciare il Milan è stata una decisione difficile. Ma era arrivato il momento giusto per farlo”

L’addio ai rossoneri: “Questa è stata una delle decisioni più difficili da quando sono calciatore. E’ stato difficile ma andava fatto, ed era arrivato il momento di farlo. Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova strada. Decisione molto difficile, superata la quale inizierà un percorso in salita perché sarà difficile. Ma è un’occasione e qualcosa da provare Lo scudetto vinto? Un’annata fantastica. Lì abbiamo imparato tutti quanti tanto. Ogni partita era come se fosse una finale. Il primo che mollava un centimetro, poteva perdere il titolo. In ogni partita bisognava vincere per arrivare alla fine e mancavano circa 10 partite al traguardo. E’ stata una lotta bella, sportiva, che ci ha premiato per quanto fatto durante tutto il campionato”.

Foto: twitter Newcaslte