Tonali, la squalifica entra in vigore da oggi

Inizia oggi la squalifica di Sandro Tonali. È arrivato il comunicato della Fifa sulla squalifica del centrocampista del Newcastle, che ufficializza che lo stop entra in vigore a partire da oggi in tutte le competizioni: “La squalifica di 10 mesi di Sandro Tonali per violazioni delle scommesse è entrata in vigore venerdì, lo ha detto la FIFA dopo aver approvato la richiesta dell’Italia di mantenere la squalifica del centrocampista del Newcastle in tutto il mondo. È stata accolta dunque la richiesta avanzata dalla Federcalcio italiana di estendere a livello mondiale la sanzione inflitta nei confronti di Tonali”.

Sandro Tonali è stato squalificato per un totale di 18 mesi. 10 di assenza forzata dai campi, che oltre alla stagione in corso gli farà perdere l’eventuale fase finale dell’Europeo 2024 con la maglia azzurra e le prime tre partite della prossima Premier League. Gli altri 8 mesi, oltre ai 20mila euro di multa e al percorso riabilitativo obbligatorio già iniziato da Tonali con uno psichiatra esperto nella lotta alla ludopatia, da scontare in pene accessorie. Tradotto: l’ex milanista dovrà prendere parte a 16 incontri pubblici, in Italia e in presenza, organizzati dalla federazione in ambito prevenzione o recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Foto: Instagram Newcastle