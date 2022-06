Tonali: “La scorsa estate è cambiato tutto, sono ripartito davvero da zero”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, in uno speciale di Dazn, ha parlato della sua ripartenza in rossonero, dopo una stagione così così, per arrivare ad essere uno degli uomini chiave dello scudetto appena vinto.

Queste le sue parole: “Il primo gol con il Milan? Con il Cagliari, chi lo dimentica. C’era un po’ di indecisione su chi doveva tirare tra me e Theo. Alla fine lui mi ha detto di calciare io, da lì mi sono concentrato e ha tirato. Ce l’ho ancora bene in testa quella rete, me la ricorderò per sempre. La crescita? Durante la scorsa estate ho cambiato qualcosa e sono ripartito veramente da zero. La grinta in campo? Non sono uno che parla molto, ma in campo cambia tutto e tiri fuori tutto quello che non riesci a tirare fuori magari nello spogliatoio”.

Foto: Instagram personale