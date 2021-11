Tonali: “La Nazionale è il sogno di ogni bambino. Le giovanili dell’Italia mi hanno fatto crescere”

Sandro Tonali ha parlato dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano. Ecco le parole del centrocampista del Milan rilasciate tramite l’account Twitter dell’Italia: “La maglia azzurra per me significa tanto, è il sogno di ogni bambino che ama il calcio e la Nazionale e che un giorno spera di riuscire ad indossare questa maglia. E’ la cosa più bella che ci sia nel calcio“.

Sui ricordi: “Le giovanili dell’Italia mi hanno aiutato, è stato quando ho iniziato a giocare in prima squadra a Brescia, mi hanno aiutato a crescere anche a livello internazionale, è stato un momento in cui ho imparato a giocare coi grandi. La prima convocazione in Nazionale maggiore me la ricordo bene. Avevo già fatto dei ritiri qua, me la porterò sempre dentro. Poi il 15 novembre la prima presenza in maglia azzurra, indimenticabile“.

Sugli obiettivi futuri: “I miei obiettivi futuri sono chiari ma tendo a non pensarci mai, penso più agli obiettivi annuali, ad andare avanti stagione dopo stagione senza pensare alla carriera“.

Foto: Twitter Azzurri