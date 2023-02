Tonali: “La difesa a 3 ci dà maggiori certezze. Oggi abbiamo messo in campo i nostri valori”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Tottenham.

Questa la sua analisi: “Era questa l’intensità dell’approccio da avere, non potevamo sbagliarla. Oggi abbiamo messo in campo i valori portati avanti per tre anni e siamo felici. Potevamo segnare ancora nel finale, ma va bene lo stesso”.

La difesa a tre vi dà più sicurezza? “In un momento in cui un tiro di può devastare essendo così fragili, ci dà più sicurezza. E’ importante per noi subire pochi tiri, con il Sassuolo dopo il primo tiro è andato tutto male. Sono movimenti diversi, il sapere di avere un uomo in più in difesa di consente di uscire di più in avanti e dà più sicurezza”.

Bene sui calci piazzati: “Subivamo di più nel primo tempo la palla su Kane, era lui il primo problema dell’azione del Tottenham. L’importante era schermare lui e poi uscire su tutti gli altri”.

Foto: Insstagram personale