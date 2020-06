Tonali: “In passato ci fu la possibilità di andare al Milan, ma non mi presero in considerazione”

Intervistato da SportWeek, Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ha raccontato di essere stato vicino al Milan in passato: “Il Lombardia Uno era affiliato al Milan. Ogni due o tre mesi cinque o sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenavano i giovani del club. Non posso dire che mi abbiano scartato: non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo.”

