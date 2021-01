Tonali, il Milan pazienta ma serve una svolta

Tonali e il Milan. Una storia storia d’amore nata da giovanissimo ma diventata realtà solo l’estate scorsa. Sandro si è preso la maglia della sua squadra del cuore, ma adesso serve una svolta. Vero che con i giovani serva pazienza, e il caso Locatelli forse mandato via troppo presto, ne è la conferma. Ma è anche arrivato il momento per il talento di Lodi di dimostrare le sue qualità. Dopo un inizio sottotono, le ultime prestazioni sembravano confermare una netta crescita sotto il profilo tecnico e caratteriale del classe 2000, ma l’espulsione dopo appena 30′ contro il Benevento ha riacceso le malelingue e gli scettici. Contro il Torino tornerà, e potrà essere un nuovo inizio per Sandro.

Foto: Twitter Milan