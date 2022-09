Tonali: “Il Derby non è una partita come le altre, dobbiamo portarla a casa”

Sandro Tonali, qualche minuto prima del fischio d’inizio, ha parlato ai microfoni di Milan Tv riguardo la partita contro l’Inter: “Sicuramente sarà una partita intensa. Noi in questa settimana abbiamo lavorato tanto, anche sui nostri errori delle scorse partite. C’è stato modo di rivedere tutto. Sappiamo che non è una gara come le altre e dobbiamo portare a casa la vittoria. Credo che si basi sugli episodi questo derby e nel mantenere la concentrazione per tutta la gara. È stata fondamentale lo scorso anno, basta una sola azione per cambiare la storia della partita”.

Foto: Instagram Tonali