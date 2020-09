Tonali, domani primo giorno di Milan: in programma le visite

Domani sarà il primo giorno di Milan per Sandro Tonali. In mattinata le visite del centrocampista con il club rossonero, dopo gli accordi raggiunti con il Brescia per un totale di 35 milioni più percentuale da eventuale futura rivendita. Per Tonali un giorno importante, il primo assaggio con il club che ha saputo chiudere un’operazione di livello per consegnare a Pioli l’invocato rinforzo a centrocampo.

Foto: twitter Brescia