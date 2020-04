Tonali: “D’accordo con Cellino: giocheremo solo quando sarà possibile”

Intervistato da Il Corriere della Sera, Sandro Tonali, stella del Brescia, ha manifestato la sua volontà di non riprendere il campionato se e solo se quando sarà possibile garantire la salute di tutti: “Sto con Cellino. Giocheremo solo se e quando sarà davvero possibile. Ricordo l’atmosfera della gara col Sassuolo, non aveva senso. Qui si parla di morti, io non vedo i miei genitori da due mesi. Noi possiamo anche essere pronti a giocare, ma la gente sarebbe pronta a esultare per un gol o arrabbiarsi per quello che sta succedendo? Non scherziamo. Non vogliamo regali, ma la salute viene prima di tutto. Quando si potrà giocare lo faremo, anche a porte chiuse. E sarà un altro Brescia: giocheremo per chi sta soffrendo, per chi alo stadio non ci sarà.”

Foto: sito ufficiale Brescia Calcio