Tonali: “C’è tanta amarezza, ma crediamo ancora allo scudetto”

Raggiunto dai microfoni di DAZN, Sandro Tonali ha detto la sua a seguito del pareggio del Milan sul campo del Torino: “C’è tanta amarezza visto che arrivavamo da un altro 0-0. Mettiamo da parte queste due partite, non è facile, è un peccato non aver sfruttato queste due partite. Mancano sempre meno partite. Una vittoria oggi poteva cambiare lo spirito, dobbiamo cercare di azzerare tutto. Abbiamo fatto la partita anche oggi, ma non abbiamo segnato. Siamo ancora in alto, ogni partita può cambiare tutto. Basta una vittoria per cambiare le cose. Il pallone più pesante con gli stadi pieni? Da parte mia dico di no, siamo stati due anni ad attendere il ritorno del pubblico. Se crediamo ancora allo scudetto? Sempre“.

Foto: Instagram Tonali