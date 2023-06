Tonali: “Avevamo un accordo con Mancini e ci eravamo parlati da mesi. Spero di lasciare un brutto ricordo a Kalulu domani”

Sandro Tonali è intervenuto nella conferenza stampa dell’Italia U21 alla vigilia della sfida contro la Francia. Ecco le sue parole: “Avevamo un accordo con Mancini e ci eravamo parlati da mesi. È stata la scelta migliore per tutti. Fare entrambe le competizioni, sia Nations League e Euro21, era difficile dopo le 50 partite stagionali. Per me è la strada migliore per stare meglio in campo. Il primo avversario sarà il mio compagno al Milan Kalulu? Ci eravamo stuzzicati già nelle ultime settimane nel club e ci sentiamo spesso perché siamo amici. Ci siamo sentiti 2-3 giorni fa per l’ultima volta. Domani saremo avversari per la prima volta e spero di lasciargli un brutto ricordo“.

Foto: Tonali Twitter Azzurri