Tonali: “Alla nostra gente non ha fatto bene stare undici anni senza trofei”

Il Milan, attraverso i propri canali ufficiali, ha pubblicato alcune interviste effettuate la sera dei festeggiamenti al Museo dei Novecento. Una di queste ha visto come protagonista Sandro Tonali: “Si è avverato tutto in un tempo un po’ più lungo del previsto. A tutta questa gente non ha fatto bene stare 11 anni senza trofei. Stare senza Scudetto fa ancora più male per una squadra così importante. Noi speriamo e facciamo ogni anno il massimo per rendere felici i nostri tifosi. Durante la sfilata c’erano centinaia di migliaia di persone, indescrivibile. Ci devi essere per capire e devi vivere un’emozione così, perchè giornate del genere le conti sulle dita delle mani“.

