Tonali accusato di scommesse dalla FA. La nota del Newcastle: “Pieno sostegno a Sandro”

Dopo la nota della Football Association, in merito a uno scandalo scommesse che coinvolgerebbe ancora una volta Sandro Tonali, accusato di aver continuato anche nel Regno Unito con scommesse illegali, il Newcastle ha emesso un comunicato ufficiale: in merito alla vicenda.

Questo quanto si legge: “Il Newcastle United riconosce un’accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”.

Newcastle United acknowledges a misconduct charge received by Sandro Tonali in respect of alleged breaches of FA Betting Rules. Sandro continues to fully comply with relevant investigations and he retains the club’s full support. Due to this ongoing process, Sandro and… pic.twitter.com/x62qU4hx5A — Newcastle United FC (@NUFC) March 28, 2024



Foto: twitter Newcastle