Tonali a Casa Milan per la firma dopo gli accordi con il Brescia

Sandro Tonali è arrivato a Casa Milan per firmare il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero. Tutto questo dopo i recenti accordi con il Brescia, arrivati comprensibilmente dopo una trattativa che ha rivisitato gli accordi dello scorso anno. E che ha messo il Milan in una posizione di forma grazie alla clausola che, in caso di mancato accordo, avrebbe costretto il Brescia a restituire almeno il 40 per cento dei 10 milioni versati dai rossoneri per il prestito.

Foto: Twitter Milan