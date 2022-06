Tomovic: “Matic grande giocatore. Mourinho? È il miglior allenatore al mondo”

Nenad Tomovic, ex difensore della Serbia, della Fiorentina e del Chievo tra le altre, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo: “Matic (suo ex compagno in Nazionale, ndr)? La Roma ha fatto un grande acquisto, perché Nemanja è un grande giocatore ed una splendida persona. Sicuramente porterà tanta qualità in campo, ma anche la sua leadership fuori dal rettangolo verde, aiuterà molto i giovani e la Roma con lui crescerà ancor di più. Pur giocando davanti la difesa, Matic ama prendersi le responsabilità facendosi dare il pallone, è fortissimo tecnicamente, è un giocatore completo.

Mourinho è il migliore allenatore al mondo, si è visto il suo timbro alla Roma anche quest’anno, hanno vinto subito. Con un paio di acquisti potranno lottare per le posizioni più importanti del campionato e certamente con Matic avranno più equilibrio tra difesa e attacco. Nemanja, ripeto, sarà un leader in campo e sicuramente i giallorossi combatteranno per i primi posti“.

Foto: Twitter Roma