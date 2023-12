Tomori: “Volevamo avanzare in Champions, ma ora affronteremo l’Europa League consapevoli di poter fare bene”

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset, in cui ha fotografato il momento dei rossoneri: “A inizio stagione volevamo passare il girone di Champions, ora affronteremo l’Europa League con la consapevolezza di poter fare bene. A Newcastle abbiamo parlato nell’intervallo, ci siamo detti che dovevamo dare tutto e non c’era più niente da perdere. Nella ripresa abbiamo fatto una buona prestazione e ora dobbiamo portare questo spirito anche in campionato”.

Sul ritorno di Ibrahimovic: “Ha una mentalità vincente, vuole vincere sempre ed era così sia era in campo che quando era infortunato. Mi aspetto che sarà così anche questa volta, è una mentalità che è in linea con il Milan. Sono contento che sarà nuovamente con noi”.

Sulla sua esperienza con la maglia del diavolo: “Quando sono arrivato qui non giocavo da quasi un anno, mi hanno dato subito tanti consigli per migliorare, mi sento valorizzato e questo per me fa la differenza. Mi sento milanista”.

Foto: tomori-twitter-personale