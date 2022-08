Tomori: “Vogliamo ripeterci, riuscirci una volta è straordinario, ma una seconda…”

Il difensore rossonero Fikayo Tomori, intervistato dalla rivista GQ, ha ricordato la vittoria del campionato scorso, incorniciato dalla vittoria dello scudetto e, confermando la voglia di ripetersi dei rossoneri, afferma: “È bello guardare indietro, abbiamo assaggiato cosa vuol dire vincere, ma adesso vogliamo provare a ripeterci. Riuscirci una volta è straordinario, ma una seconda…”. Tomori sembra avere anche le idee chiare su come riuscirci: “Sono sempre felice quando non subiamo reti, anche perché sappiamo che le nostre possibilità di vincere aumentano: con grandi attaccanti come Leao e Giroud lì davanti, il gol prima o poi riusciamo a farlo”. A chiusura un pensiero sulla lotta al razzismo: “È un problema di educazione. So di avere una responsabilità, so di poter essere un esempio e di ispirare ragazzi e ragazze”.

Foto: Instagram Tomori