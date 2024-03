Tomori: “Vogliamo dimostrare di essere forti in difesa. Slavia? Sappiamo che sono una grande squadra che gioca con intensità”

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato in conferenza stampa, poco prima dell’intervento del tecnico Pioli, in vista della gara di Europa League di domani contro lo Slavia Praga. Le sue dichiarazioni:Siamo rilassati, nel senso che sappiamo quello che dobbiamo fare. Lo stadio ora è tranquillo ma domani sarà tosta. Ci siamo preparati e pensiamo ai nostri avversari che avranno tanta energia.”

I fatti delle ultime ore extra campo possono incidere?

“Sì, può essere. Ma siamo focalizzati solo su di noi. Siamo pronti e concentrati”.

Lo Slavia puà mettervi in difficoltà?

“Sappiamo che sono una grande squadra che gioca con intensità, qualità ed energia. Partiamo come se fossimo 2-0 ma loro sono forti e se approcceremo la partita con la mentalità giusta potremo fare bene”.

Cosa vi dite all’interno dello spogliatoio per provare a subire meno gol?

“Lavoriamo da squadra per non subire gol, anche perché abbiamo attaccanti forti e possiamo vincere le partite. Stiamo concedendo troppe reti agli avversari, ci stiamo lavorando. Domani vogliamo dimostrare di essere forti difensivamente parlando.”

Foto: Twitter A.C. Milan