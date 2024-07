Tomori su Morata: “È quello che ci serve”

“Ho giocato con Morata al Chelsea. Conosco le qualita’ che ha. È una punta con velocità, con forza e può’ fare gol. Questo e’ quello che ci serve per questa stagione. Non e’ confermato ma siamo contenti”, così il difensore del Milan Fikayo Tomori durante l’inaugurazione del nuovo flagship store rossonero per i 125 anni del club, racconta l’entusiasmo a Milanello per l’arrivo di Morata. “Speriamo possa essere come Giroud. È un altro tipo di giocatore, con caratteristiche diverse, pero’ si’ – continua Tomori – io spero, noi speriamo che possa aiutarci. Siamo eccitati per la nuova stagione”.

Foto: Instagram Tomori