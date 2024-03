Tomori: “Stop al razzismo. Bello come ci siamo stretti intorno a Maignan”

A margine dell’evento Tutti i colori dello sport, il difensore del Milan, Fikayo Tomori, insieme a Tommaso Pobega, hanno incontrato i calciatori del Milan in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale”.

Queste le parole del difensore: “Fortunatamente non ho mai vissuto situazioni spiacevoli in prima persona, ma il problema esiste e va affrontato. È qualcosa che mi fa incazzare. Sono contento che tanta gente si impegni per far sì che gli episodi diventino sempre meno frequenti: in Inghilterra ci sono progetti che vanno avanti da decenni però, prima che sul campo, certi argomenti devono essere trattati soprattutto nella vita quotidiana”.

Sul caso Maignan: “Il caso-Maignan a Udine? Io non ero presente, ho guardato la partita in tv perché ero infortunato. Inizialmente non ho capito cosa stava accadendo, poi mi ha fatto piacere vedere che tutti quanti, sia il gruppo squadra che la società, si sono stretti intorno a Mike per fargli forza. Certi momenti durano un attimo, ma possono fare davvero la differenza. Al di là degli insulti in campo, però, bisogna fare attenzione pure a quelli sui social: anche a me è capitato di leggere qualche commento dopo una partita. A volte sembra che le persone si sfoghino senza pensare che, dall’altra parte dello schermo, c’è un essere umano che può sentirsi ferito”.

