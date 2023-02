Tomori: “Sono cresciuto guardando il Milan. Voglio vincere tutti i trofei possibili qui”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, in un’intervista concessa ai microfoni di OneFootball ha ripercorso le tappe della sua carriera, soffermandosi in particolar modo sull’approdo in rossonero: “Ricordo la prima telefonata di Paolo Maldini, in cui mi disse che che mi volevano. Ero cresciuto guardando il Milan dei tempi d’oro e i suoi giocatori. Indossare questi colori è stato surreale. San Siro, poi, è come un monumento: lo puoi vedere dalla strada mentre ci passi davanti, sembra si rivolga verso di te. I giorni delle partite, i tifosi sono lì due ore prima dell’inizio e sbattono sul pullman. Si vede il loro entusiasmo, la loro carica, si sente l’energia che emanano”.

Il centrale inglese non si pone limiti: “Il mio sogno nella vita, anche se può sembrare banale, è non avere rimpianti. Voglio poter dire che ho fatto tutto quello che potevo e nel modo giusto, che sono stato me stesso. Se avrò vinto un milione di trofei o solo lo Scudetto, potrò dire di essere soddisfatto. Naturalmente il sogno è vincere la Champions, la Coppa del Mondo e di nuovo lo Scudetto… Tutti i trofei possibili col Milan, visto che sono qui”.

Foto: Twitter Milan