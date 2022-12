Tomori: “Sono ancora deluso di non essere andato al Mondiale. Ora penso al Milan”

Southgate, ct dell’Inghilterra, è stato molto criticato riguardo alcune delle scelte inerenti alle convocazioni per i Mondiali in Qatar. Tra queste, ha fatto molto discutere la decisione di lasciare a casa Chris Smalling e Fikayo Tomori, che si è messo in luce dopo la vittoria di un gran campionato con la maglia del Milan. Queste le parole del difensore rossonero alla Gazzetta dello Sport: “Mancata convocazione? E’ stata una grandissima delusione per me. Tutt’ora non mi passa. So che devo continuare a lavorare e resto concentrato sul campionato con il Milan. Vedremo come andrà in futuro”.

Foto: Twitter Milan