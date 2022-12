Tomori: “Siamo vogliosi di tornare in campo. Vogliamo vincere un altro trofeo”

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato a Milan TV, spiegando la preparazione dei rossoneri in vista del ritorno dei campionati a gennaio.

Queste le sue parole: “Sto bene, anche con la squadra ho un buon rapporto. Siamo eccitati per la prima partita, stiamo lavorando forte e bene. Spero che per il 4 di gennaio saremo pronti. Sono focalizzato su questo momento, siamo in un buon periodo. Quest’anno voglio crescere e vogliamo vincere un altro trofeo. Sapevamo che era difficile difendere lo scudetto, ma faremo di tutto per farcela”.

Foto: twitter personale